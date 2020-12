Victoria del Herbalife Gran Canaria

Después de dos triunfos consecutivos en Liga Endesa ante rivales directos, el conjunto de Porfi Fisac recibía a Coosur Real Betis con el objetivo de alargar la racha de buenos resultados ante otro contrincante de la zona baja de la tabla. Stan Okoye anotaba de tres en el primer ataque claretiano de la noche. Parecía un buen presagio, pero el Herbalife Gran Canaria tuvo un arranque gris en labores ofensivas. Los claretianos encadenaron pérdidas, y errores en el tiro, en los compases iniciales del choque. En defensa el trabajo era óptimo, pero Coosur Real Betis, con Ndoye haciéndose notar en la pintura, sumaba poco a poco. Fisac paraba el partido (3-10, minuto 6) con poco menos de cinco minutos por disputarse del primer cuarto buscando reactivar a los suyos. TJ Campbell imprimía ritmo al juego de los de Joan Plaza, que apretaban en defensa y marcaban el nivel de intensidad con el que se jugaba el choque. Stevic cometía dos faltas personales pronto y los claretianos se metían en bonus. El parcial andaluz llegó a ser de 0-14 antes de que Olek Balcerowski sumara bajo el aro (5-14, minuto 8) la segunda canasta de juego del choque para los amarillos. Feldeine, desde el banquillo, sumaba cinco puntos seguidos. Sin embargo, el ‘Granca’ era capaz de recortar distancias con buenas defensas y ataques inteligentes (14-18). La escuadra claretiana mantuvo la buena inercia con la que había cerrado el primer cuarto. La defensa inicial se traducía en recuperación y el ataque, segundos después, acababa en el segundo triple de la noche de AJ Slaughter. El Herbalife Gran Canaria llevaba la voz cantante en el desarrollo del juego (23-20, minuto 14) pero Coosur Real Betis no le perdía la cara al choque. Ambos equipos se intercambiaron golpes y desaciertos a partes iguales. Si bien el ‘Granca’ seguía por delante en el marcador, las rentas no superaban los tres puntos. Los de Plaza mantenían el buen trabajo defensivo, y los de Fisac también se agarraban con templanza al parqué. Los instantes finales del segundo cuarto favorecieron a un conjunto bético que se marchó al descanso por delante en el luminoso (30-32).

Empató el conjunto grancanario nada más arrancar el tercer cuarto con una canasta de AJ Slaughter. Los claretianos no tardaron en recuperar la ventaja en el luminoso. El buen hacer defensivo de los de Fisac era clave para que Coosur Real Betis no sumara en un duelo de barro con poco brillo. Sin ningún jugador especialmente acertado, la irrupción de Tomas Dimsa provocó el tiempo muerto visitante. El lituano clavó dos triples consecutivos (48-39, minuto 27) para disparar en el marcador a los locales. No surtió mucho efecto el tiempo muerto solicitado por el técnico catalán. El Herbalife Gran Canaria siguió apretando en defensa para ampliar su ventaja y llegar a los dobles dígitos. Okoye y Balcerowski aprovechaban dos recuperaciones para elevar la renta hasta los 14 puntos. Los de Fisac disfrutaban en defensa y veían recompensado ese trabajo en el otro aro. La diferencia pudo ser mayor, pero se quedó en la máxima alcanzada a falta de dos minutos del término del cuarto (54-40). Olek Balcerowski, pieza fundamental en el tercer acto, otorgó al Herbalife Gran Canaria esa necesaria presencia en la pintura. En ataque y en defensa, el desempeño del canterano amarillo fue clave. Una asistencia del polaco acababa en triple de John Shurna que servía para abrir el último parcial. Y era precisamente el canterano quien sumaba bajo el aro (63-45, minuto 35) para mantener la máxima de la noche a falta de 5:54 minutos para el final. Coosur Real Betis no se entregó, pero sí careció del acierto que les empujara anímicamente en unos últimos minutos que se les hicieron muy largos. Sobre todo porque Herbalife Gran Canaria no bajó su nivel de intensidad. La ventaja amarilla llegó a ser de hasta 24 puntos, y los visitantes no pudieron maquillar en los instantes finales. Tercer triunfo consecutivo en Liga Endesa para un Gran Canaria que se coloca con 5-10 en la tabla.