Victoria del CV Guaguas en el partido de la décima jornada de Liga

Matt Knigge y Kukartsev eran los encargados de inaugurar el primer asalto con un parcial de salida que les permitía tomar la delantera desde el principio, ante un Textil que no encontraba resquicios en la sólida defensa de los hombres de Sergio Miguel Camarero, que aprovechaban además los errores de su rival para obligar a Stefano a detener el tiempo con un 9-5 que amenazaba con dinamitar el set en favor de los canarios a las primeras de cambio. Los visitantes no mejoraban tras la charla técnica de su entrenador y el Guaguas pisaba el acelerador empujado por el poderío ofensivo de Kukartsev, Knigge, Almansa y Moisés Cezar. que obligaban a su rival a quemar su segundo tiempo muerto con un 15-8 en el marcador que no invitaba precisamente al optimismo en el banquillo visitante. La reacción cántabra no hacía acto de presencia y el Guaguas daba cerrojazo al primer set con un contundente 25-12.

La segunda manga arrancaba de la misma manera que acababa la anterior, con Matt Knigge imponiendo su ley en la red, para dar los dos primeros puntos del set a los amarillos con dos bloqueos del americano. Textil no se amedrentaba ante el poderío exhibido por su rival y plantaba cara gracias al acierto de Rangelov y de Levandoski, que permitían a los cántabros aguantar el tirón en los primeros compases del set, hasta que Hage y Moisés Cezar aparecían en escena para obligar a Stefano a detener el crono con 9-6 en el marcador. El equipo mejoraba en defensa y en ataque, pero no les bastaba para contrarrestar el poderío en el bloqueo de la pareja formada por Hage y Knigge que mantenían a raya a los visitantes para llegar al ecuador del set con un 16-12 a su favor, aprovechando los errores de su rival que arriesgaba más de la cuenta para intentar ponerse al nivel de los insulares, pero sin conseguirlo. El Guaguas seguía dominando el set y Kukartsev forzaba un nuevo tiempo muerto con 21-16 en el marcador, que hacía presagiar lo peor para los cántabros. Los de Sergio Miguel Camarero jugaban con la ventaja de la renta a su favor, llevando el set a su terreno, cerrando el capítulo Moisés Cezar para poner el definitivo 25-20 con el que duplicaban su renta en el marcador (2-0).

Dimitrov y Levandoski eran los encargados de contrarrestar el poderoso ataque de los insulares, pero los canarios volvían a dar un paso más hacia la victoria con un nuevo parcial de 4-0 a su favor, que obligaba a los visitantes a pedir un tiempo muerto para evitar el despegue definitivo de su rival. Textil lo intentaba, pero se chocaba una y otra vez contra la solidez defensiva de los grancanarios que aprovechaban las dudas y los nervios de su rival para comandar plácidamente el tercer y a la postre decisivo set, colocando el 3-0 final tras cerrar Kukartsev el mismo con un poderoso remate que suponía el 25-18 definitivo.