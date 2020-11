Víctor García: "Estamos en una línea de mejora y debemos refrendarlo"

El técnico ayudante del Herbalife Gran Canaria, Víctor García, analizó el partido de este miércoles en la EuroCup ante el Promitheas Patras. Sobre el rival indicó "han añadido jugadores de muy buen nivel recientemente como Mantzaris, Faye o Niko Radicevic. Esto les ha dado un plus de competitividad. Sabemos lo difícil que es la planificación en estos momentos, porque de un día para otro todo puede cambiar: jugar y no jugar. Tenemos que enfocarnos en lo nuestro y, como he dicho en alguna otra ocasión, utilizar estos partidos para mejorar como equipo y seguir en esa línea de mejora. Ya que tenemos muy poco tiempo, que estos partidos nos ayuden a mejorar y competir. Queremos volver a enfocarnos en una competición en la que estamos en una buena disposición, bien clasificados, pero sin olvidar la dificultad que tiene dicha competición. Jugamos contra un equipo que viene de ganar sus dos últimos partidos ante Bursa y Nanterre".

Víctor García opina que el equipo está mejorando en los últimos partidos y afirmó "estamos en una línea de mejora y debemos refrendarlo, seguir en esa línea cada día. Sabemos de la dificultad del partido, pero debemos verlo como una oportunidad para seguir mejorando como equipo y para seguir en una buena situación en esta competición. Es importante pasar al Top 16, porque es uno de los objetivos que tenemos como equipo".