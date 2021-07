Unai Veiga: "El proyecto de Las Palmas es ilusionante"

La UD Las Palmas llevó a cabo la prsentación de Unai Veiga como jugador del conjunto grancanario para la próxima temporada 2021-2022. El nuevo futbolista del equipo amarillo indicó que "estoy muy feliz por esta oportunidad, había ofertas de otros equipos pero el proyecto deportivo de la UD no me lo ofrecía otro club, quiero agradecer al presidente y a Luis la oportunidad que me han dado".

Sobre lo que espera en esta temporada, Veiga afirmó que "mi objetivo individual es seguir creciendo y conseguir los máximos minutos posibles, voy a dar el mejor nivel. El objetivo que tenemos todos es el ascenso, iremos partido a partido y seguro que de esa manera lo conseguiremos".

En relación a las instalaciones de la Ciudad Deportiva, de lo que indicó que "Barranco Seco es espectacular para llevar a cabo los entrenamientos de cada día, además he podido conocer al staff y son todos muy encantadores".

Unai Veiga llevará el dorsal 23, y se define "como un jugador técnico, me gusta marcar en el campo y tener el balón, creo que el club también entiende eso y puedo aportar grandes cosas".