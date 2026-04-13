La UD Las Palmas comienza a preparar el partido ante el CD Leganés

La UD Las Palmas ha comenzado hoy la preparación del próximo partido que afrontará este viernes en el Estadio Gran Canaria, a las 20 horas. Tras la derrota cosechada en La Rosaleda, los amarillos tienen la mente puesta en lograr sumar de tres en casa, para ello han comenzado a preparar la cita con una sesión desarrollada en el campo 'Ernesto Aparicio' de la Ciudad Deportiva.

Mañana, martes, continuará el trabajo previo a la cita, con un nuevo entrenamiento que se iniciará a las 10:30 en las instalaciones de Barranco Seco.

El miércoles y jueves, la sesión preparatoria del equipo amarillo se llevará a cabo a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, mientras que el viernes, a las 13 horas, habrá entrenamiento de activación. Tras el encuentro, la plantilla de la UD Las Palmas tendrá dos jornadas de descanso, para posteriormente comenzar el lunes 20 de abril el partido ante el Cádiz CF.

El rival, el CD Leganés

El equipo madrileño lleva 10 victorias, 12 empates y 13 derrotas, con 40 goles a favor y 38 tantos en contra. Fuera de casa, hasta el momento, ha conseguido 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas, un total de 19 puntos lejos de su campo. En el partido de la primera vuelta del campeonato en Segunda División, en la jornada 6, la UD Las Palmas ganó en Butarque (0-1), con tanto de Ale García.