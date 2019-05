A un triunfo de la permanencia

El Gran Canaria se aproxima a la permanencia en la Liga Endesa. El triunfo de los claretianos en su visita en la tarde del jueves al Obradoiro (82-96) permitiría que un triunfo el domingo (18.30 horas) en Lugo ante el Breogán certificara su continuidad en la competición y daría por resuelta una temporada compleja para los insulares.

No obstante, los de Pedro Martínez dispone de más cartas en su mano y de no vencer en su segundo partido consecutivo en Galicia seguiría dependiendo de sí mismo y lo podría lograr una semana después con la visita del Tecnyconta Zaragoza al Gran Canaria Arena.

Los grancanarios continúan con un margen de dos victorias con respecto a la zona de descenso, marcada con diez victorias por el Delteco de San Sebastián.

Oriol Paulí, uno de los referentes nacionales del conjunto insular, valora positivamente el triunfo en Santiago y el escenario clasificatorio en el que se encuentra el Gran Canaria. “Creo que hoy no hemos pensando en ningún momento en la clasificación, nos hemos centrado en hacer bien nuestro trabajo, durante la semana hemos hablado mucho que era un equipo peligroso que cogían rachas de tres y que teníamos que estar preparados. Pienso que todos hemos estado tan centrados en eso que no hemos pensado en lo otro. Muy contento porque cuando te sale bien el trabajo que has realizado durante la semana es muy gratificante. Es una victoria que nos da confianza, pero ya pensando en el domingo para tener el pleno”, comentó.

Por su lado, Pedro Martínez, ponía el acento en la victoria en la pista de Obradoiro. "“Creo que la diferencia más importante ha sido el acierto en el tiro de tres puntos. Hemos empezado el partido muy bien y creo que empezar metiendo de tres puntos, no digo que ha sorprendido a Obradoiro, pero seguramente les ha generado un estado de ansiedad porque están en una dinámica de resultados de no ganar. Cuando se te tuercen las cosas entras en un estado de ansiedad que les hace no jugar todo lo bien que podían. Hemos aguantado bien sus arreones y en la segunda parte hemos sabido jugar con sus nervios y con su ansiedad”.