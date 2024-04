Tony Viera: "Hay que seguir soñando y seguir trabajando"

Tony Viera, entrenador del CBIC Spar Gran Canaria, nos acompañó en los micrófonos de Deportes Cope + Gran Canaria tras el duro golpe que supuso la derrota ante el Spar Girona, que a la postre condenó a las grancanarias al descenso de categoría.

La reacción del equipo en las últimas diez jornadas y cuando parecía un imposible llegar vivas a la última jornada, fue espectacular, obteniendo victorias con poderío ante rivales importantes. Pero no fue suficiente y las jugadoras de Tony Viera competirán la próxima temporada fuera de la máxima categoría. Eso sí, con total seguridad con la mente puesta en un ascenso lo más cercano posible en el tiempo.

Las primera palabras del técnico fuera de tristeza tras el descenso y tras no poder culminar dicha reacción con la salvación: "Estuvimos en la pelea, no sólo en los últimos diez partidos, sino en toda la temporada. Al final no se conseguió el objetivo de la temporada, que era la salvación, pero como reza el dicho, siempre sale el sol al día siguiente y hay que seguir soñando y seguir trabando. No queda más remedio", sentenció el técnico.

En relación al partido del Girona, comentaba: "Por supuesto que vi opciones de ganar al Girona". Hay que recordar que la victoria le servía al equipo catalán para meterse como cobeza de serie en la lucha por el título, por lo que se medían las grancanarias a una potencia de la liga. Y seguía Tony Viera hablando del encuentro: "El partido se escapó por detalles. La falta de experiencia de alguna de las jugadoras jóvenes, el lleno de un pabellon lleno, con la actuación del entrenador rival que nos intentó sacar del partido con dos faltas técnicas y una expulsión, etc. Defender esta serie de situaciones contrarias con poco rodaje, con rotación mínima de nuestras pivots y ante un rival tan potente, fácil no es".

Añadía el técnico: "Los diez partidos que estuve el frente del equipo siempre los vi con la ilusión de poder ganar, tanto los de casa como los de fuera. En cada sesión de entrenamiento el equipo daba un poco más".

En definitiva, entretenida la charla de nuestro compañero y Jefe de Deportes, Juan Francisco Cruz con el técnico del equipo grancanario, que pueden escuchar al completo en el enlace de arriba indicada, en una semana en que grancanaria pierde a una de sus representes que en diferentes modalidades tiene en las máximas categorías Senior.