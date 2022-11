Thai Castillo: "Quiero mejorar mi conocimiento del juego y ganar experiencia"

Thai Castillo ha llegado a Gran Canaria para brillar. La cubana aterrizó hace muy poquitas semanas en el Olímpico y lo hizo para seguir creciendo como jugadora. En los pocos partidos que ha disputado con el filial amarillo ya ha destacado, pero la idea que tiene la entidad con ella es más a largo plazo. En ese sentido, la receptora analiza cómo han sido sus primeras semanas en la isla tras estar ya más adaptada.

La jugadora del CV Gran Canaria señaló que "mis primeras semanas en la isla han sido muy buenas. Me he adaptado rápido a la ciudad, que es muy hermosa. Pienso que todavía debo conocer más todo lo que me rodea, pero hay tiempo. En cuanto al equipo, también me he adaptado rapidísimo".

Además, Thai indicó que "me estoy encontrando bien tanto con el primer equipo como con el filial, que es donde voy a jugar esta temporada. Las chicas son muy buenas, me ayudan mucho y me enseñan bastante. Espero que me sigan ayudando porque me queda mucho por aprender. Tenemos muchos objetivos bonitos por conseguir esta temporada".

Por otra parte, la jugadora cubana afirmó que "decidí venir aquí porque Sulián Matienzo me había dado buenas referencias del trabajo que se realizaba en la isla y ella le dio al club buenas referencias de mí. He seguido al club durante estos años y me gustaba bastante. Además, han levantado títulos, por lo que yo quería aportar mi granito de arena a eso. Por otro lado, creo que aquí me van a ayudar muchísimo a crecer como jugadora y eso es importante".