Tercera victoria consecutiva de la UD Las Palmas

El Leganés dejó claro desde el inicio que la tarde no era cómoda. Sus dos balones de ataque acabaron en las redes locales en los primeros doce minutos, pero en ambos el colegiado observó una mano antes del remate de Miquel y fuera de juego previo al disparo de Palencia. Las Palmas trataba entonces de elaborar desde campo propio, pero había dificultades para enlazar con los compañeros de vanguardia. El partido tenía un algo grado de exigencia elevado para los dos conjuntos; los amarillos, con un planteamiento similar al de las victorias precedentes sobre Espanyol y Mallorca. Pero no hubo abundantes espacios en la primera parte para los hombres de Mel, que lograron no obstante llegar en un par de buenas oportunidades al área de Cuéllar. Sin embargo, no hubo precisión en los remates canarios. El partido se equilibró en el tramo final del primer periodo, con una UD Las Palmas muy atenta a la contención. Sin embargo, una nueva jugada iba a obligar a la labor de VAR. El colegiado cambió una amarilla por roja al visitante Javi Hernández tras un pisotón a Alvaro Lemos, que se había marchado de su vigilancia. Esta acción ocurría al borde del descanso y sin movimientos en el tanteador.

Los amarillos salieron con mayor determinación en la segunda mitad. El peligro se alejó de Domínguez y se acercó a su colega Cuéllar, que rechazó varios balones relevantes. El más incisivo, una volea lateral de Alvaro Lemos. Pero ya nada pudo hacer cuando Sergio Ruiz, en una acción personal, coló con potencia un disparo raso que se alojó en las redes de la portería de Naciente. Pero la alegría resultó efímera, porque Pardo igualó el partido al convertir un libre directo. Ese gol precedió unos minutos de desconcierto, que pudo aprovechar el Leganés con un peligroso contragolpe rechazado por el poste a los 70 minutos, tras disparo de Arnaiz. El panorama pintaba reparto de puntos. Sin embargo un claro derribo en el área de Bustinza a Alvaro Lemos acaba con el balón a once metros. El penalti lo convierte con determinación Aridai, dando el laborioso triunfo para los grancanarios.