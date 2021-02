Tercera derrota consecutiva de la UD Las Palmas

Rafa Mujica se estrenó como goleador en el equipo profesional grancanario, al firmar el 2-1 en la segunda parte. El futbolista isleño buscó insistentemente sus oportunidades, probando en varias ocasiones los guantes del meta Makaridze. Pepe Mel alteró en este desplazamiento el dibujo de las últimas jornadas, actuando Las Palmas en Almería con un triángulo en el centro del campo (Fabio, Sergio Ruiz y Javi) y el estreno titular de Rafa Mujica, como pieza más avanzada de los amarillos. Las Palmas se reorganizaba también en defensa, con la vuelta a la titularidad de Tomás Cardona, además del regreso del meta Alvaro Valles. El entramado de contención funcionó hasta la jugada previa al final del primer periodo. Los amarillos protestaron una decisión del colegiado González Esteban, al señalar penalti tras una disputa en el área visitante entre Javi y Lazo. Juan Villar anotó el 1-0, gol que colocaba por delante al equipo local y traicionaba los acontecimientos del primer periodo. Porque no había un dominador claro en el partido, con escasas llegadas a las áreas. Un chut de Araujo desviado involuntariamente por Alex Suárez y otro de Lazo que no encontró portería fueron quizá los momentos de mayor riesgo, sin que el marcador cambiara su signo. Pero cuando ya se hacían preparativos para diseñar el segundo periodo todo se complicó con el gol local, desde los once metros.

La mala noticia en el fin de la primera parte se enlazó a otra en el inicio de la segunda, con el 2-0 obra de Juan Villar. El partido había perdido las costuras iniciales. Rafa Mujica alimentó la esperanza con su gol, tras corte y servicio inmediato de Javi Castellano. Pero la celebración fue cortada un minuto después con el tercer tanto local, obra de Akieme, libre de marcaje en el momento de su testarazo. Aún hubo ocasiones para ampliar el marcador, en uno u otro sentido. Las mejores de la UD fueron de Rafa Mujica, que gastó todo su combustible sin arrojar la toalla. Hubo una segunda decisión protestada por los grancanarios, con la anulación de un gol de Alex Suárez. Habría supuesto el 3-2 a cinco minutos del final. Pero no era el día.