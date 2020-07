Suso Méndez: "El objetivo del Gran Canaria de fútbol sala será conseguir el ascenso"

El Gran Canaria fútbol sala no pudo conseguir el ascenso en esta temporada, y ya piensa en la campaña 2020-2021. El técnico, Suso Méndez analizó la Liga que acaba de concluir y señaló "quiero dar públicamente mi más sincero agradecimiento a mis jugadores porque han sabido estar en los buenos y en los malos momentos durante toda la temporada, han sacrificado su tiempo y a pesar de habernos quedado sin dinero a final de temporada por la circunstancia excepcional que hemos vivido, ellos han seguido compitiendo sin cobrar y entrenando todos los días".

De cara a la próxima competición liguera, Suso Méndez señaló "el equipo prácticamente va a ser el mismo que esta temporada, con algún cambio motivado principalmente por motivos económicos y en cierta manera por motivos deportivos". Sobre la plantilla que tendrá el Gran Canaria fútbol sala afirmó "el equipo prácticamente va a ser el mismo que esta temporada, con algún cambio motivado principalmente por motivos económicos y en cierta manera por motivos deportivos". Además, tiene claro el técnico el objetivo que tendrán "no hay otro objetivo para nosotros que no sea el del ascenso, porque no podemos asumir el gasto que estamos teniendo para estar por estar luchando por la parte alta".