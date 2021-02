Sulian Matienzo: "Tengo muchas ganas de debutar con el CV Olímpico"

El CV Olímpico llega a la Copa de la Reina como líder de la competición liguera. En el conjunto grancanario hay mucha ilusión para esta cita, en la que además se producirá el debut de Sulian Matienzo. La nueva jugadora del CV Olímpico, señaló a la llegada al conjunto grancanario "tenemos que sacrificarnos mucho ahora, porque con el tema de la COVID-19 en Cuba estaba todo cerrado y no podíamos entrenar, pero creo que es una experiencia más para mí y pienso que lo vamos a hacer bien. Creo que puedo aportarle al equipo mi experiencia, mi energía, mi voluntad, porque vengo para aportar al equipo todo lo que pueda para ayudar a obtener el resultado final que es el de ganar".

Además, Matienzo afirmó "estuve diez años en el equipo nacional de Cuba, siete de ellos de capitana y pienso que mi experiencia puede aportar mucho al grupo. Siempre he tenido la ilusión de venir a España a jugar, me gusta porque es Europa y hablan español que es algo que nos hace más fácil la adaptación. He seguido mucho la liga española, sobre todo cuando estuve jugando en Perú, porque tenía muchas amistades que jugaban aquí y siempre tuve la ilusión de venir. El presidente se ha esforzado mucho por traernos aquí y cuando me llamó para poder venir, rápidamente entré en YouTube y pude ver algunos de los partidos de las muchachas y pienso que tienen mucha aptitud y que podemos hacer un gran papel". Sobre esta competición, el entrenador del CV Olímpico, Pascual Saurín, indicó "esta Copa la estamos esperando los 6 equipos que vamos a participar porque se presenta un torneo muy igualado". La Copa de la Reina se celebra del 26 al 28 de este mes de febrero en el Centro Insular de Deportes.