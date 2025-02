Stefan Bajčetić: "Vengo a la UD Las Palmas porque pienso que aquí puedo mejorar mi carrera"

Stefan Bajčetić, cedido por el Liverpool, de donde viene de disputar algunos minutos en Champion en la presente semana, se presenta con toda la ilusión en la UD Las Palmas y con ganas de seguir creciendo en su, hasta ahora, corta carrera profesional.

Sobre su aportación al equipo, comenta: "Espero aportar esa juventud y actitud de querer mejorar y esas ganas de seguir mi carrera. Tengo muchas ganas de jugar aquí. La Unión Deportiva Las Palmas me dio la oportunidad y estoy muy agradecido".

Varios equipos preguntaron por la situación del jugador vigués. En relación a esta cuestión y el por qué decidió recalar en el equipo amarillo, responde: "Pienso que puedo mejorar mi carrera y por eso vine. Desde que hablé con el entrenador me generó mucha confianza. La UD Las Palmas es un equipo que se conoce porque juega bien al fútbol y da oportunidades a los jugadores cedidos que vienen. Creo que barajando todo lo que yo buscaba era la mejor opción".

Mucho se ha hablado en los últimos días de la posición a cubrir por Stefan. "De pequeño jugaba de central, cuando fui al Liverpool jugaba de central. Ahí dí el salto al mediocentro y me mantuve. Es donde más cómodo me veo, pero pudiendo jugar en otras posiciones", comenta Stefan Bajčetić.

El nuevo fichaje amarillo viene listo para entrar desde que sea necesario y así lo expresa ante la pregunta de los medios: "Estoy preparado. Vengo de estar jugando y de estar entrenando. Si se me da la oportunidad estaré listo, pero depende del míster", dijo Stefan Bajčetic.

Una de las cuestiones que el Vigués ha tenido en cuenta para decidirse a venir a Gran Canaria es la oportunidad de aportar y crecer que piensa que va a tener: "Es importante que los jugadores cedidos que han venido estén jugando y se están revalorizando. Las Palmas siempre da oportunidades a los jugadores cedidos y espero también que sea mi oportunidad para también crecer como futbolista y como persona aquí".

Se le cuestionó al futbolista sobre los consejos que recibió de Jürgen Klopp: "Me dio muchos consejos, es una persona que me ayudó mucho desde que me subió al primer equipo".

Sin duda, una de las cuestiones que convencieron al ahora mediocentro amarillo a venir es el actual técnico amarillo: "Hablé con Diego Martínez antes de venir y da la causalidad de que también es de Vigo, como yo. Desde el principio me generó mucha confianza. Me pidió básicamente que trajera esta actitud y ganas y eso no va a faltar".