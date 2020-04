El Spar Gran Canaria solicita una plaza de ascenso si la promoción no se decide por la vía deportiva

La Real Federación Española de Baloncesto, tras una reunión con los catorce equipos que componen la Liga Femenina Endesa, ha anunciado que no habrá descensos pero sí ascensos para la próxima temporada, lo que concierne al Spar Gran Canaria, que tenía casi asegurada su participación en la fase de ascenso al ser tercero del grupo B y que había hecho una apuesta firme por subir de categoría. No obstante, según el comunicado oficial de la FEB, no será hasta finales de esta semana cuando se aclaren los términos de estos ascensos, que harían que la Liga Femenina Endesa se convierta en una competición de dieciséis equipos.

El presidente del equipo grancanario, Domingo Díaz, ha dicho en declaraciones a Efe que el ascenso ha sido su objetivo durante toda esta temporada, en la que además se celebra el cuarenta aniversario de la entidad. “Teníamos muchas esperanzas puestas en este año, hicimos un gran esfuerzo para ascender, montamos una gran plantilla y queríamos realizar aquí, en Gran Canaria, la fase”, ha asegurado Díaz. El presidente ha comentado que antes de que se tomara esta decisión, ya había propuesto a la FEB que si se organizaba alguna fase, esta se realizara en la isla. Díaz ha asegurado que también puso en conocimiento a la FEB de que el Spar Gran Canaria quiere ser uno de los equipos que ascienda si la promoción no se decide por la vía deportiva.