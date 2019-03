Sólo vale ganar

12 jornadas para acabar la Liga. Las Palmas afronta el último tramo de la temporada con la calculadora en la mano y con la vista puesta en el encuentro ante el Granada del domingo en Los Cármenes, para el que Pepe Mel no podrá contar por sanción con Lemos y Fidel, por lesión no estarán Blume y Araujo, y al estar con la selección sub 21 también será baja Rafa Mir.

De cara a este encuentro, la UD Las Palmas podría variar el once con la entrada de Juan Cala, Maikel Mesa y Eric Curbelo en el equipo titular, y donde la victoria es el objetivo del conjunto amarillo, ya que cualquier tropiezo puede hacer que la distancia respecto al sexto clasificado de la competición se sitúe a tres partidos de diferencia.