Sofía Doblas se suma al proyecto del filial del CV Olímpico

La colocadora andaluza, Sofía Doblas, ha llegado al CV CCO 7 Palmas con la intención de dar un paso más en su carrera. Para ello, ha dejado Andalucía y en estos, sus primeros días en la isla, ha tenido la oportunidad de trabajar a las órdenes de Higinio Artiles y las jugadoras del primer equipo olímpico durante el inicio de la pretemporada. Esta experiencia la ha valorado muy gratamente en una charla al finalizar una de las extenuantes sesiones de trabajo.

Doblas se está adaptando, poco a poco, a su nuevo equipo: "Todavía me estoy acostumbrando a todo esto. Me voy adaptando poco a poco al equipo. Nunca había entrenado así de fuerte. La pretemporada me está gustando mucho y tengo muchas ganas de empezar la temporada. Desde el primer entrenamiento me he sentido muy cómoda con todas las compañeras", señaló.

Sobre su estado físico, declaró que "comparada con las compañeras, sí que me veo un poquito más floja. No obstante, con el tiempo estoy segura de que voy a ir mejorando y la verdad es que bien. No me puedo quejar de estos primeros días de entrenamientos", al tiempo que confesó que "el paso de venir al Olímpico es grande. Sin embargo, era un objetivo que yo tenía en mente, era algo que quería para mi carrera y ahora lo he conseguido".

Por último, destacó que "la principal diferencia que estoy encontrando en el juego es que aquí todo es más rápido, más fuerte y las compañeras pegan muy duro. Mi objetivo aquí en el Olímpico es crecer como jugadora, conseguir títulos y poder llegar algún día a jugar en la Liga Iberdrola".