AJ Slaughter, jugador del Herbalife Gran Canaria: "Me siento muy bien en el equipo"

AJ Slaughter, jugador del Herbalife Gran Canaria analizó la actualidad del equipo. El base del conjunto amarillo señaló "me siento muy bien en el equipo. Mis compañeros han hecho que mi adaptación sea fácil, también el cuerpo técnico. He trabajado muy duro para volver a coger la forma tras tantos meses fuera. Me siento bastante bien. La química es mucho mejor. Es increíble lo que pueden hacer unas cuantas victorias seguidas, cómo puede cambiar el vestuario. Estamos bien en ambas competiciones, ganando en casa y fuera, y el ambiente es mucho mejor".

En relación al próximo partido ante Manresa, Slaughter afirmó "estamos enchufados en defensa, y cuando juegas buena defensa, puedes jugar rápido en ataque, con transiciones. Esa es la clave: jugar bien en defensa y poder jugar con más ritmo en ataque, compartiendo el balón y con velocidad. Son las claves. Es una gran oportunidad para nosotros, para mantener la racha y seguir escalando posiciones. Estamos concentrados y preparados para el partido en Manresa.

Sobre los fichajes de Kilpatrick y Clark, el jugador del Herbalife Gran Canaria, indicó "son dos grandes fichajes. Kilpatrick es un gran anotador. Earl Clark puede hacer de todo: es un ‘4’ que puede salir a tirar de tres. Ambos son jugadores completos, con gran experiencia NBA, y será divertido jugar con ellos. Nos ayudarán mucho. Creo que estoy como al 90% de mi nivel. Me queda un poco para entender todo lo que quiere el entrenador, llevo mucho fuera. Pero creo que pronto estaré a mi máximo nivel".