Sergio Ruiz tiene el ascenso entre "ceja y ceja"

Sergio Ruiz, séptimo fichaje de la Unión Deportiva, tuvo palabras de ambición para el proyecto del equipo durante su presentación. "Sin que me lo tenga que decir la dirección deportiva, cuando viene a Las Palmas tienes que tener el ascenso entre ceja y ceja. Este es un proyecto ganador y el ambiente que veo aquí me demuestra que el objetivo único que tenemos que tener es luchar por el ascenso", indicó.

El jugador cántabro, con experiencia en Segunda División con el Racing de Santander, llega a Las Palmas cedido por un periódo de 18 meses por el Charlotte FC de la MLS de Estados Unidos, club al que llegó traspasado hace unos meses. "Venir a Las Palmas siempre fue mi primera opción, estaba en continuo contacto con Luis Helguera y muy contento de que se haya podido hacer", aseveró en su primera comparecencia ante los medios de comunicación, justo después de su primer entrenamiento a las órdenes de Pepe Mel. "Lo que me transmitió es mucha tranquilidad y que empiece fuerte y con ganas", añadió tras su primera toma de contacto con el nuevo entrenador.

El nuevo centrocampista de la Unión Deportiva indicó que una de las razones por las que escogió el proyecto del club grancanario es porque se puede amoldar perfectamente debido a sus características. "Me considero un jugador de equipo, intento sumar y ser positivo", indicó. "Creo que soy un mediocentro polivalente, me gusta circular el balón y romper líneas. El juego que pretende hacer la UD me va a venir muy bien y me puede ayudar a seguir creciendo", dijo.

Recién aterrizado, Ruiz no está dentro de la lista de 24 jugadores que viajan a Tenerife para el amistoso de esta tarde.