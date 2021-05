Sergio Ruiz: "Aquí estoy muy feliz"

Sergio Ruiz se ha convertido en una de las mejores noticias de la temporada para la Unión Deportiva. El cántabro llegó el pasado verano, cedido 18 meses por el Charlotte de la MLS, casi sin hacer ruido y convirtiéndose en uno de los nombres propios del equipo. "Por el momento no hay ninguna novedad con mi futuro, pero aquí soy muy feliz", refirió este miércoles en la sala de prensa.

La comparecencia de Ruiz se centró en su futuro. Las singulares condiciones de su cesión, que concluirá el 31 de diciembre, preocupan al seguidor del representativo, que espera seguir contando con su figura en el próximo proyecto. "No hay ninguna noticia, pero estoy seguro que cuando se de será buena para todos. Lo único que sé es que tendría que incorporarme a mi equipo el 1 de enero de 2022", subrayó el medio de El Astillero que se quitó de encima las preguntas sobre su continuidad con la misma diligencia con la que regatea rivales en la medular.

El canterano del Racing de Santander se mostró muy feliz de su etapa en la isla y, además, apuesta por la continuidad del entrenador Pepe Mel en el próximo proyecto. "Le tengo mucho cariño y creo que es la persona adecuada para dirigir al equipo". comentó.

En el plano de actualidad, Ruiz invita a no tirar la toalla. "Es verdad que ya hemos alcanzado los 50 puntos pero todavía no hemos cerrado matemáticamente ninguna de las posibilidades de la temporada. No creo que lo adecuado sea marcarnos de aquí al final de la temporada un número de puntos, creo que lo primero debe ser ganar al Zaragoza el próximo partido y después pensar en ganar la siguiente jornada", indicó.

El medio fue crítico con algunos de los momentos protagonizados por el representativo a lo largo de la competición. "Es verdad que hemos tenido momentos mejores y que hemos jugado grandes partidos. Pero de nada vale cuando luego vas a campos como el del Sabadell y el Castellón y vuelves goleado", expuso.