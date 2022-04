Sergio Miguel Camarero, entrenador del CV Guaguas: "El equipo está creciendo día a día"

Sergio Miguel Camarero analizó la eliminatoria de semifinales ante Unicaja Costa de Almería y el segundo partido de la serie que se disputa este fin de semana. El técnico del CV Guaguas señaló que "estamos creciendo día a día. El equipo cada día va a mejor y lo estamos viendo. Llevamos un mes de mejoría en todas las facetas. Creo que el equipo, tanto física como mentalmente, está en el mejor momento del año. Vamos con mucha ilusión”.



El técnico grancanario indicó que “hay que pensar en el partido a partido. No podemos pensar en más. El equipo ha levantado la cabeza y ahora estamos respirando. En lo único que pensamos es en ir a Almería y disputar el partido del sábado. No pensamos en nada más que no sea el choque del sábado porque no sabemos lo que pasará después”.



Sobre el segundo partido de semifinales, Camarero afirmó que “espero un Unicaja Costa de Almería como el que vimos aquí y como el que hemos visto todo el año: Un equipo fuerte, competitivo y complicado en su cancha. Sabemos que no va a ser fácil, pero estamos en un buen momento, tenemos muy buenos jugadores y vamos a ir a por todas para tratar de conseguir una victoria”.