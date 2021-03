Sergio Araujo: "Es una semana distinta y la afrontamos con ilusión"

Se va acercando la hora del derbi. El encuentro entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas se disputa el domingo en el Heliodoro Rodríguez López. Sobre el partido, Sergio Araujo señaló "es una semana distinta y la afrontamos con ilusión". En relación a lo que espera el delantero del conjunto grancanario en este compromiso indicó "va a ser un partido muy dificil, tenemos que estar tranquilos y darle la importancia necesaria que tiene un derbi. Es un partido muy importante para nosotros y vamos a ir a intentar conseguir la victoria".

Es un partido especial para todos. Reconoce Araujo que está motivado para esta cita "sería importante para mí marcar en el Heliodoro Rodríguez López, pero mientras se logre la victoria me da igual quien marque los goles. Creo que marcar es cuestión de suerte y no me siento frustrado, al contrario. Me encuentro con más ganas ue nunca y muchas fuerzas y si no se da el domingo llegará en otro partido". La UD Las Palmas llevará a cabo este miércoles la sesión preparatoria en el Estadio Gran Canaria a las 19 horas.