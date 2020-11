Sergio Araujo se pierde el partido ante el Girona

Ya se conocen los 23 jugadores que forman la expedición de la UD Las Palmas para viajar hacia Girona de cara a disputar el partido de la undécima jornada de la temporada actual. En la lista de convocados no está Sergio Araujo. El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, podría situar en el campo un once formado por Álvaro Valles; Álvaro Lemos, Aythami Artiles, Álex Suárez, Dani Castellano; Loiodice, Sergio Ruiz; Kirian, Rober, Benito Ramírez; Edu Espiau.

El conjunto amarillo realizó en la mañana de hoy la última sesión preparatoria antes del encuentro que disputará en Montilivi. Tras este partido, la UD Las Palmas regresa a Gran Canaria para comenzar a preparar el derbi ante el CD Tenerife, que se jugará el domingo 15 de noviembre, a las 21 horas, en el Estadio Gran Canaria.