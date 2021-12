Sergi García, jugador del CB Gran Canaria: "Estoy muy contento por esta oportunidad"

Sergi García fue presentado como jugador del CB Gran Canaria. El base del equipo isleño señaló que "ahora mismo me encuentro bastante bien. Estoy a buen nivel y disponible para lo que me necesite el entrenador. Vengo para ayudar y rendir desde ya".

Además, el jugador balear indicó que "cuando se me ha dejado ser el jugador que soy, he podido demostrar lo que valgo. Vengo con mucha confianza y estoy muy contento por la oportunidad que me da el Gran Canaria".

Sergi García afirmó que "quería venir sí o sí, estar en un buen sitio, un buen club que ha conseguido grandes cosas. Es un buen club para seguir creciendo. Cualquier jugador que ve a Gran Canaria en la liga, lo ve como un destino apetecible. No solo por el lugar, sino porque siempre lucha por estar arriba y compite contra los mejores»