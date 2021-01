Séptima victoria del Herbalife Gran Canaria en la Liga Endesa

Herbalife Gran Canaria recibía al Joventut en el primer compromiso de 2021 en casa. Los claretianos buscaban volver a la senda del triunfo y ampliar su buena racha de resultados como locales. La ‘Penya’, por su parte, intentaba cerrar con buena nota una primera vuelta de notable alto. Visitaba el recinto de Siete Palmas uno de los equipos más anotadores de la Liga Endesa y Brodziansky avisaba del peligro ofensivo de los verdinegros anotando de tres la primera canasta del choque. Stevic se erigía como protagonista de los compases iniciales, sumando los primeros cinco puntos del equipo amarillo y cometiendo dos faltas consecutivas que le relegaban al banquillo. Los claretianos, eso sí, llevaban la voz cantante en el arranque con una buena fluidez ofensiva (9-5, minuto 4) y una buena aportación coral. La ventaja local fue ampliándose a medida que se iba desarrollando el cuarto. La diferencia en el acierto exterior permitía a los de Fisac adquirir ventajas de hasta ocho puntos (19-11, minuto 7) tras triples de Balcerowski, Shurna y Albicy. Los badaloneses reaccionaban con la segunda unidad. Los de Durán mejoraban sus prestaciones defensivas, pero el ‘Granca’ siguió entonado desde 6,75 y cerró el cuarto con seis de ventaja después de un triple de Earl Clark (28-22). Los ajustes defensivos del Joventut en el tiempo entre cuartos surtieron efecto. El Herbalife Gran Canaria, que había firmado uno de sus actos más brillantes en ataque de lo que llevamos de temporada, empezó a encontrar dificultades para anotar. Los catalanes se encomendaban a un Xabi López-Aróstegui sobresaliente -12 puntos y 4 rebotes al descanso- para recortar distancias en el luminoso. Una canasta suya tras rebote (33-29, minuto 14) apretaba el tanteo. El conjunto amarillo, eso sí, fue capaz de mantenerse por delante en el marcador durante prácticamente todo el cuarto. Los isleños estiraban nuevamente la ventaja hasta los ocho puntos tras aciertos de AJ Slaughter y Earl Clark (40-32, minuto 17). Sin embargo, los últimos minutos del primer tiempo tuvieron claro color verdinegro. El conjunto badalonés, al son de Ferrán Bassas, fue remontando poco a poco. El propio base, sobre la bocina, sellaba el cambio de alternancia antes del intermedio (44-45).

El tercer cuarto arrancó como el primero, con un triple de Brodziansky. El conjunto verdinegro mandaba en el marcador pero su ventaja no llegó a ser nunca superior a los cinco puntos. El Herbalife Gran Canaria jugaba con calma, apretando en defensa y hallando maneras de sumar en ataque. Los verdinegros mantenían la renta (52-57, minuto 24) con buenas acciones colectivas ante un ‘Granca’ que no desesperaba. Varias decisiones arbitrales calentaron el choque. Técnicas a Albicy y Balcerowski permitían a los verdinegros sumar desde el tiro libre, pero los isleños se hacían con el control del ritmo del encuentro. El base francés no perdió los nervios y, de hecho, fue clave en la remontada claretiana. Un triple suyo y un tiro libre tras antideportiva (64-58, minuto 27) culminaban un parcial 9-0 que le daba la vuelta al marcador. Los verdinegros reaccionaban con Dimitrijevic en pista, pero el ‘Granca’ cerraba el acto por delante en el marcador (74-71). AJ Slaughter abría el cuarto con una buena canasta. La pelea física era de altísimo nivel y ambos equipos se entregaban para sumar el triunfo. Parra, Slaughter y Morgan intercambiaban triples. Earl Clark, sin miedo a tirar, sumaba desde la larga distancia dos puntos (81-77, minuto 36) para mantener por delante a los isleños. La contienda seguía su curso con suma igualdad. AJ Slaughter, que hasta el último cuarto no había tenido una incidencia significativa en el juego, tomó galones ofensivos anotando de tres y de dos, asumiendo responsabilidades en el tiro. En el otro lado era Ante Tomic quien sumaba para mantener en la pomada a los suyos. A tres minutos del final, las espadas estaban en todo lo alto (84-81, minuto 37). Albicy, uno de los hombres más destacados en el lado amarillo, fue protagonista en los instantes finales. El galo anotó dos tiros libres, primero, para luego asistir en el pick&roll a Stevic, que firmó una acción de ‘2+1’. A falta de poco más de dos minutos para acabar, el ‘Granca’ mandaba por 91-81. No se entregó ni mucho menos la ‘Penya’, pero el Herbalife Gran Canaria logró cerrar la victoria por un claro margen.