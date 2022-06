Sayna Mbengue continuará en el Rocasa Gran Canaria

Sayna Mbengue (Las Palmas de Gran Canaria, 14 de octubre de 1998) continuará en el conjunto de Telde un año más. La lateral llegó a la entidad en la campaña 2015/16 procedente del Romade y, desde entonces, no ha parado de aumentar su potencial y su progresión como jugadora. Sayna ha sido capaz de hacer frente a todo tipo de adversidades, como su lesión de rodilla en la 2019/20. Sin embargo, ese contratiempo no le impidió volver al mejor nivel para seguir siendo una pieza muy importante dentro del esquema insular.



A lo largo de las temporadas Sayna no ha dejado de marcar diferencias en la cancha. Su altura, unida a una gran envergadura y movilidad le convierten en una jugadora desequilibrante y muy difícil de frenar dentro de la pista. Además, a pesar de ser una jugadora de 24 años, cuenta con una inmensa trayectoria a sus espaldas, siendo parte de una etapa gloriosa del Rocasa Gran Canaria.



Durante su etapa en el combinado teldense, Sayna Mbengue ha levantado todo tipo de títulos. La grancanaria se ha coronado tres veces como campeona de la EHF European Cup en las temporadas 2015/16, 2018/19 y 2021/22. Además, fue campeona de Liga en la 2018/19; conquistó la Copa de la Reina en la campaña 2016/2017 y levantó dos veces el trofeo de campeona de Supercopa en la 2017/18 y en la 2019/20. Su juego dentro de la pista y su experiencia le han llevado también a ser convocada por la Selección Española Absoluta.



De esta manera, el Rocasa Gran Canaria asegura la continuidad de una jugadora de vital importancia para la entidad y mantiene a uno de los pilares de la exitosa etapa que ha vivido el equipo amarillo en los últimos años.