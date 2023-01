Savané: "Ha sido una gran primera vuelta para el Gran Canaria"

El presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané, ha considerado este jueves que “ha sido una gran primera vuelta” y “un gran arranque” para el conjunto amarillo, pues ha conseguido el primer “gran objetivo” que se había marcado, clasificarse para la Copa del Rey.



“Podemos estar muy satisfechos con las diez victorias que no logramos en este club desde 2017”, ha celebrado Savané en una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, en la que tanto la directiva como el entrenador, Jaka Lakovic, han hecho un balance de la primera vuelta de la temporada.



El presidente ha reconocido que el equipo “ha pasado por un momento más complicado de resultados”, pero también ha recordado que, “en paralelo, el equipo es líder destacado” en la Eurocup.



“Volver a la Copa del Rey era la primera meta que teníamos, un gran objetivo de todos”, además de “una deuda pendiente que tenían con la afición”, ha dicho para considerar que se trataba de “una anomalía” el hecho de que el equipo estuviera tanto tiempo fuera de esta competición.



Savané ha añadido que estos buenos resultados llegan “con un entrenador que está en su primera temporada”.



A su juicio, “lo esperado hubiera sido un periodo de adaptación” pero ha asegurado que el ‘Granca’ “está muy contento con Jaka Lakovic, con toda la plantilla y con el rendimiento que han tenido” en esta primera vuelta.



En ese sentido, el presidente ha asegurado estar “muy tranquilo por la persona que está dirigiendo esta nave”, en referencia al entrenador, “porque tiene máxima ambición”. “Hay cosas a nivel técnico-táctico que se pueden mejorar y me quedo muy tranquilo sabiendo que cada día lo están trabajando”, ha dicho.



“Hemos visto que los grandes proyectos de este país han tenido mucha estabilidad, como el Real Madrid de Pablo Lasso y el CB Canarias con Txus Vidorreta. Cuando has encontrado la persona y las personas adecuadas el trabajo realmente está en mantenerlo; a veces hacer algo es no hacer nada y asegurar que los que están tengan las mejores condiciones posibles y apoyarles al máximo”, ha apuntado sobre la continuidad de Lakovic al frente de la plantilla grancanaria.



Acerca del emparejamiento con el Lenovo Tenerife en cuartos de final de la Copa del Rey, ha explicado que los grancanarios enfrentarán el choque “más que prevenidos” ante un equipo que “ha sido líder durante gran parte de la primera vuelta” y, además, “ha venido a Siete Palmas y les ha dado un buen meneo”.



Preguntado por sus primeros meses como presidente de la entidad, Sitapha Savané ha explicado que ha vivido “grandes cambios a nivel personal” y también por parte de la organización.



“La primera parte ha sido de diagnóstico y ahora estamos en un momento de cambiar cosas a nivel interno para ser más eficientes con los recursos que tenemos y para conseguir más recursos y hacer crecer el club”, ha concluido.