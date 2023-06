Savané: "Por motivos económicos no podemos jugar la Euroliga"

Este martes 13 de junio, el presidente Sitapha Savané se dirigió a los medios en sala de prensa para hablar de la decisión del Consejo de Administración de no disputar la Euroliga. Estuvieron presentes también el director deportivo Willy Villar, y el director general Juanra Marrero.

Savané explicó de forma clara los motivos por los que el club no disputará la Euroliga, y comentó que el haber ido a la máxima competición continental hubiera sido "una irresponsabilidad disfrazada de valentía".

El presidente claretiano explicó que "el paso a la Euroliga significa pasar de 18 partidos a 34. En Eurocup suelen ser tres días de descanso entre partidos y en Euroliga suelen ser dos. Además, hay siete semanas de doble jornada de Euroliga en las que son semanas de tres partidos en cinco días que en la mayoría de los casos no nos dejarían otra opción que volar en vuelos chárter". En esta línea, comentó que se cogió la referencia de Valencia Basket, cuyo presupuesto "pasó de 500.000€ a 1.500.000€, y en nuestro caso esta subida sería superior", agregando que «la estimación eran 2.025.000€".

Savané no dudó tampoco en explicar los exiguos premios de competir en Euroliga. "Los ingresos se dividen en tres partes; unas fijas de medio millón de los que se descuentan los gastos de arbitraje. Luego la segunda por méritos de clasificación desde 1.800.000€ hasta unos 200.000€ para el 14º. Los cuatro últimos no ingresan nada" explicó. "Luego está el reparto de los beneficios por televisión y patrocinios. Esta cantidad va de unos 45 millones y solo se reparte entre los licencia A, de ahí no ingresaríamos nada. El Alba Berlín, que este año quedó entre los más bajos, ingresó 350.000€".