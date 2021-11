Saúl Coco, defensa de la UD Las Palmas: "Hay que seguir trabajando para tener buenos resultados"

Saúl Coco, defensa de la UD Las Palmas, afirmó que "no ha sido el mejor día, ya que ha sido un partido en el que no nos salían las cosas. No queda otra que seguir trabajando para que salgan los resultados en los próximos encuentros”.

Por su parte, Rafa Mujica analizó la derrota (4-1) ante el Leganés en Butarque, en el partido de la jornada 18 de la Liga SmartBank. El delantero de la UD Las Palmas señaló que " no nos ha salido nada y hemos hecho un mal partido. Tenemos que ser críticos, pero a la vez ser positivos e intentar corregir los errores".

Además, el delantero grancanario indicó que "ahora tenemos que pensar en el partido de Copa de Rey del próximo jueves y en el encuentro de la Liga SmartBank ante el Sporting de Gijón en el Estadio Gran Canaria".

La UD Las Palmas está situada en el puesto sexto de la clasificación con 27 puntos, tras 18 jornadas disputadas de la actual temporada. El conjunto grancanario ha sumado 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas, en los que ha marcado 26 goles y encajados 24 tantos.