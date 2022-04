Sadiku, jugador de la UD Las Palmas: "Ahora estamos más fuertes que nunca"

Sadiku habló sobre la actualidad del equipo y del partido del viernes, a las 17.30 horas, ante el Eibar en Ipurúa. El delantero de la UD Las Palmas señaló que "nos espera un partido difícil en esta jornada, jugamos en su campo pero llegamos en un buen momento y vamos a ir con todo para poder conseguir la victoria".

Además, el jugador del conjunto grancanario afirmó que "estamos en una buena racha pero lo que estamos logrando es el fruto del trabajo de toda la temporada, ahora estamos más fuertes que nunca y todos estamos aportando para alcanzar los play-off".

Sobre su situación en el equipo, Sadiku comentó que "he esperado mi momento y nunca he perdido la esperanza, me gusta celebrar mis goles con esa pasión porque me encanta marcar y tenía muchas ganas de hacerlo".