El Rocasa Gran Canaria vuelve a la competición liguera

El Rocasa Gran Canaria regresa a la competición liguera sin demasiados días para descansar o pensar tras caer en Europa. El conjunto teldense quiere recuperar sensaciones y ritmo rápidamente este miércoles 19 (hora canaria) ante un Adesal Córdoba necesitado de sumar en positivo, en un choque enmarcado en la 11ª jornada del Grupo B de la Liga Guerreras Iberdrola Cambio de chip. Pasar página. Se puede llamar de muchas maneras, pero el Rocasa Gran Canaria tiene que seguir adelante. A pesar de haber caído con honores y con muchas dificultades en la EHF European Cup, el cuadro amarillo ya tiene delante su primera revalida con la que intentará hacer borrón y cuenta nueva al mismo tiempo que empiezan a recuperar el ritmo perdido. Su rival será un Adesal Córdoba que es, ahora mismo, el farolillo rojo del Grupo B en esta primera fase. El duelo de la primera vuelta entre ambos contendientes se decidió con una victoria cómoda para el Rocasa (27-11). Las pupilas de Carlos Herrera fueron muy contundentes y pasaron la prueba sin demasiados apuros. No obstante, el Adesal Córdoba mejoró en la segunda mitad. Tiddara Trojaola con 5 tantos y Alba Spugnini con 4 fueron las máximas artilleras amarillas en aquella ocasión.

Dejar atrás la competición europea no es sencillo, pero si tienes un partido pronto no hay mucho tiempo para pensar. Esa es la situación en la que se encuentra un Rocasa Gran Canaria que está preparado para un nuevo comienzo, para un nuevo arranque sabiendo que todavía quedan retos ilusionantes por delante. Y todo se pone de nuevo en marcha con un duelo ante el colista de este Grupo B. En ese sentido, los objetivos marcados están claros: Recuperar sensaciones, volver a tener ritmo y ganar, siendo éste último la mejor medicina para pasar página. Las teldenses saben que en los próximos meses van a jugarse los dos títulos que quedan en juego y no van a titubear. Por ello, el nuevo punto de partida para este Rocasa Gran Canaria será Córdoba. A partir de ahí, el reinicio será más que real.