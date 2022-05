El Rocasa Gran Canaria recibe al Gijón

El Rocasa Gran Canaria disputará este miércoles su primer envite como nuevo campeón de la EHF European Cup. Lo hará en casa, en el Antonio Moreno, y ante un Unicaja Banco Gijón que está haciendo un temporadón. A pesar de la felicidad que ha supuesto el título europeo, las amarillas están dispuestas a seguir en la lucha por escalar el máximo número de posiciones posibles en lo que queda de curso, por lo que intentarán doblegar a un rival directo como las gijonesas.

Grancanarias y asturianas se vieron las caras en un partido realmente igualado en la primera vuelta. El choque fue de poder a poder, de tú a tú, pero fue Unicaja Banco Gijón el que se llevó el gato al agua gracias a su mayor acierto en los instantes finales (23-22). El Rocasa no le perdió la cara al partido nunca pese a no poder sacar puntos. María Gomes, con 8 goles, fue la más destacada del choque.

La temporada no ha acabado y el objetivo de las pupilas de Robert Cuesta es intentar sumar todos los puntos ligueros en juego para luchar por el subcampeonato. La ambición no se quedó en Málaga y acompañará a las insulares hasta finiquitar del todo la campaña.



En ese sentido, reciben este miércoles a un Unicaja Banco Gijón que también está la batalla por ser segundas. Son un rival incómodo y complicado. Además, este choque puede servir como vendetta deportiva después de que las teldenses no pudieron salir victoriosas de Asturias en la primera vuelta. Todo eso ayudará, sin duda, al Rocasa a salir conectado desde el inicio para luchar por dos puntos vitales.