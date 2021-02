El Rocasa Gran Canaria pierde en Turquía y queda eliminado de la EHF European Cup

Un minuto tardaría el Yalikavaksports en sorprender al Rocasa con un tanto de Sahin para comenzar comandando el marcador, con una presión defensiva asfixiante en toda la cancha sobre las teldenses que no encontraban resquicios en el entramado defensivo turco, triplicando su renta con dos nuevos goles, ambos de Sakizcan que ponían contra las cuerdas a las grancanarias, que solicitaba un tiempo muerto para encontrar soluciones a la propuesta de su rival. Haridian Rodríguez era la encargada de romper el candado a la portería turca, pero el Yalikavaksports volvía a perforar la meta defendida por Silvia Navarro con un lanzamiento desde los 7 metros que la guardameta internacional española no lograba detener con su pierna izquierda. El Rocasa lograba encontrar el camino hacia la portería de su rival, con María Gomes y Paula Valdivia escoltando a Haridian para igualar la contienda colocando el 5 iguales en un partido de ida y vuelta en el que las teldenses comenzaban a enseñar su mejor versión ante el potente equipo turco. Dos vertiginosas contras culminadas por Özel y Sahin daban un respiro al Yalikavaksports que se volvía a escapar en el marcador, obligando al conjunto grancanario a detener nuevamente el tiempo en busca de una nueva reacción de sus jugadoras, que volvían a encontrar a Haridian en el pivote para perforar la meta turca y mantener a las suyas en el partido (7-6). Sin embargo volvía a ser el conjunto local el que despegaba en el marcador con un nuevo parcial de 4-0, aprovechando las facilidades en defensa de las teldenses, que veían amenazada su eliminatoria, optando Carlos Herrera por volver a parar el partido a falta de 10 minutos para el descanso (11-6) en un momento delicado para las Guerreras de Telde. El Rocasa no lograba tapar la hemorragia de goles en contra al tiempo que volvía a ver bajada la persiana en la portería de Sevilay Imamoglu Ocal, que se mostraba infranqueable ante las pocas ocasiones teldenses que lograban probar fortuna tras eludir la asfixiante defensa de su rival. Las canarias no bajaban los brazos, entrando en un intercambio de golpes con su rival, con Sayna, Tiddara y Haridian, que colocaba el 16-12 desde los 7 metros para llegar al ecuador del choque, contrarrestando el potencial ofensivo turco en una vibrante primera mitad.

Mela Falcón era la encargada de inaugurar el marcador en la segunda mitad, pero la reacción turca no se hacía esperar con un parcial de 4-0 que amenazaba con acabar con las aspiraciones de remontada de las teldenses (20-14), pero las Guerreras de Telde volvían a demostrar que nunca se rinden y Alba Spugnini entraba en escena para cortar la racha negativa del Rocasa, encontrando en María Gomes, Sayna y Arinegua Pérez, la dinamita necesaria para mantenerse vivas en el partido. El ambiente se caldeaba y el Rocasa sufría la exclusión de Arinegua Pérez en el peor momento lo que aprovechaba el conjunto turco para aumentar su ventaja hasta el 25-21, optando a menos de 10 minutos el técnico del conjunto teldense por solicitar un tiempo muerto para buscar una remontada a la épica ante un rival que no hacía concesiones y que contaba con el apoyo de una grada entregada a la causa. Rocasa no perdía la fe y Alba Spugnini reducía la distancia hasta los 3 goles, pero el tiempo corría en favor del conjunto turco que se encomendaba a Sahin una vez más para mantener a raya a las grancanarias que no lograban reducir la diferencia ante un Yalikavaksports que jugaba con la tranquilidad del marcador a favor y de una afición que les llevaba en volandas para terminar imponiéndose por 28-25 a un equipo el grancanario que a pesar de las circunstancias no perdió ni por un momento la cara al partido.