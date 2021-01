El Rocasa Gran Canaria, a un paso de los cuartos de final de la EHF European Cup

El estreno del marcador llegó a cargo de María Gómez tras un par de intentos de ambos equipos de abrir la lata. La defensa de las bosnias fue muy ordenada, evitando así disparos francos tanto desde los laterales como desde el centro. Pronto cambió el tercero en el electrónico y el HZRK Grude colocó su primera ventaja. Mientras tanto, al Rocasa le seguía costando atacar. Había que trabajar mucho cada ataque para sacar petróleo y también superar a una Vujisic que estaba muy concentrada bajo palos. Sin embargo, las de Carlos Herrera fueron entrando en dinámica y empezaron a encontrar espacios desde los laterales, obligando al cuadro balcánico a parar el choque (2-6). Tras el tiempo muerto, el conjunto de Grude recuperó algo de sitio en el partido. Desde las manos de Petkovic empezaron a sentirse más cómodas y rompieron un parcial que pareció haberles hecho mucho daño. En ese sentido, la falta de acierto de las teldenses para mantener su ventaja fue otra de las circunstancias por las que todo se igualó tanto tan rápidamente. Con una rápida respuesta, el Rocasa retornó al punto donde lo había dejado antes del tiempo muerto. Aunque, eso sí, HZRK Grude recuperó el terreno suficiente como para dejarnos un partido muy equilibrado por ahora (8-10). Otra fantástica estirada del cuadro insular, aprovechando en ese momento su superioridad numérica, les dio una nueva opción de escaparse. Desde que pudieron encontrar el camino a la portería y frenaron las embestidas de su rival, el Rocasa se empezó a mover con más soltura y eso se tradujo en goles que fueron claves para seguir marcando territorio en el encuentro. Con ese guion llegó el descanso. Después de solventar un momento difícil con el HZRK Grude queriendo meterse en el encuentro, las grancanarias aprovecharon bien sus ocasiones y se estiraron de nuevo para marcharse a los vestuarios con un marcador parcial favorable que se habían ganado (10-15).

El paso por vestuarios no cambió demasiado el partido, ya que el conjunto bosnio continuó apretando en busca de reducir distancias y el Rocasa trabajó por ampliar su ventaja. En ese momento, hubo un intercambio de golpes en forma de goles que avivó el choque considerablemente. A pesar de ello, las jugadoras de Carlos Herrera no cedían y mantuvieron el control del partido. Una nueva superioridad numérica supuso un nuevo punto de inflexión al encuentro porque, con una jugadora más, las grancanarias volaron. Y literalmente, porque en varios contraataques pusieron todavía más tierra de por medio entre ambas escuadras, algo que pudo marcar el choque (15-21). En ese instante le tocó al conjunto teldense sufrir con una jugadora menos sobre la pista, pero supieron resolver con creces la papeleta para proteger la ventaja que volvieron a acumular en el arranque de la segunda mitad. Con una velocidad vertiginosa el Rocasa recorrió de nuevo el camino para martillear la portería de Vujisic a base de transiciones rápidas. Llegaron entonces los mejores minutos de las insulares en ambos lados de la pista: seguras en defensa y con mucha confianza para atacar, consiguiendo dominar a sabiendas de lo importante que era el marcador (17-26). El tramo final del encuentro, ya con las grancanarias viéndose ganadoras, no tuvo mucha historia. A pesar de ello, el HZRK Grude sí que consiguió reducir algo las distancias pensando en el próximo choque, que se celebrará en el mismo escenario y supondrá la batalla final por un billete a cuartos (22-29).