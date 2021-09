El Rocasa Gran Canaria disputa su primer partido como local de esta temporada

El Antonio Moreno abre la veda de la temporada 21/22. El Rocasa Gran Canaria inicia su camino liguero en casa este mismo fin de semana y lo hará ante un Handbol Sant Quirze que se estrena en la Liga Guerreras Iberdrola. Las amarillas llegan a este choque con ganas y, sobre todo, aupadas por los resultados obtenidos tanto en pretemporada como en su estreno liguero ante Morvedre. Sin embargo, este sábado (18:30 Hora Insular Canaria) la batalla será completamente nueva.

Dado que el Handbol Sant Quirze es un debutante en la Liga Guerreras Iberdrola no existen precedentes de enfrentamientos con el Rocasa. Lo cierto es que este club catalán hizo historia hace apenas unos meses cuando, en la fase de ascenso disputada en Logroño, consiguió un billete para soñar con la élite. Sant Quirze logró ante Grafometal La Rioja el ansiado ascenso gracias a un gol de Ona Vila que sería decisivo en un partido muy igualado y de muchísima tensión que se decidió al final.



El proyecto de las teldenses sigue de estreno y ahora lo hará en casa para cerrar el círculo. La idea es clara y sencilla: Seguir trabajando para no dejar de viajar dentro de los márgenes marcados por Robert Cuesta. En ese sentido, ya se dejaron ver destellos de lo que el técnico pide en el choque ante Morvedre (24-32), por lo que uno de los principales objetivos de las amarillas es instalarse en la regularidad.



Enfrente tendrán a un Handbol Sant Quirze que viene con aires renovados y con la ilusión de un debutante, algo que les puede quitar algo de presión en su visita a la isla. Pese a ello, el Rocasa sabe lo importante que son los partidos que se juegan en casa y dará todo lo que tiene para amarrar 2 nuevos puntos. Para estar arriba no hay que fallar como locales y eso es algo que las insulares tienen grabado a fuego.



Por otro lado, Sayna Mbengue (9), Alba Spugnini (9) y Arinegua Pérez (3) son las máximas artilleras grancanarias en este arranque de Liga Guerreras Iberdrola.



Tras conquistar un ascenso soñado, el Handbol Sant Quirze tiene que adaptarse a lo que supone estar en la máxima categoría. En ese sentido, el cuadro dirigido por Dolores Martín ha visto como el calendario le aguardaba un inicio con curvas en el que tenía que recibir al Bera Bera y visitar al Rocasa Gran Canaria, lo cual ha convertido esta adaptación en un todo un máster acelerado de lo que es la élite.



De hecho, la derrota ante Bera Bera (16-38) supuso una primera piedra de toque que no debe servir como gran referencia para las catalanas y menos a principios de curso. Por eso, harán borrón y cuenta nueva en su visita a la isla de Gran Canaria.



Este equipo está liderado por la joven Ona Vila, quien fue una de las jugadoras más importantes el curso pasado. Además, añadieron a su plantilla este mismo verano al talento de chicas como Miriam González, Helena Souza y la ucraniana Tyaglyay, que fue la máxima goleadora del mencionado choque ante Bera Bera con 4 tantos.