El Rocasa Gran Canaria consigue la victoria en Córdoba

Arranque irregular en el partido en la tarde de hoy por parte del Rocasa que se adelantaba a los 2 minutos con un lanzamiento de Tiddara Trojaola, que encontraba respuesta de inmediato en las fuensantinas que devolvían el golpe con un tanto de la ex de Rocasa Gleinys Reyes que batía, a su ex compañera Silvia Navarro para poner el 1-1. Adesal conseguía sacar provecho de la conexión con su pivote, Andrea Roda, que se mostraba especialmente inspirada ante la portería rival, mientras que Rocasa no terminaba de cerrar filas en defensa para dificultar las llegadas de las locales, encontrando respuesta en su lanzamiento exterior sacando partido a los misiles tierra - aire de Sayna y a las internadas de Agni Zygoura muy batalladora y efectiva en el cuerpo a cuerpo con la defensa cordobesa. Roberto Santana ajustaba su defensa y cortaba la facilidad de Adesal para encontrar a Andrea Roda, al tiempo que el Rocasa lograba correr y aprovechar su velocidad en las transiciones para poner tierra de por medio en el marcador, gracias a la efectividad de Haridian Rodríguez, Melania Falcón, Arinegua y Mizuki que lograban colocar una renta de 4 goles al término de la primera parte (12-16).

Dos goles en la reanudación en dos vertiginosas transiciones del Rocasa con María Gomes y Arinegua Pérez como protagonistas, parecían querer romper el partido en favor de las teldenses, que sin embargo se topaban de bruces con el espíritu de lucha de las cordobesas que se aferraban a Gleinys Reyes para no perder la fe en un partido en el que las canarias no terminaban de poner tierra de por medio, dando una vida extra a las locales que crecían con el transcurso de los minutos, con cambio de guardameta en ambos equipos para afrontar la segunda parte. Adesal peleaba y aprovechaba las pérdidas del Rocasa que daban vida a su rival, que conseguía voltear el marcador con dos tantos consecutivos de Gleinys Reyes que lideraba a las suyas en la ofensiva (21-20) Las teldenses se veían obligadas a remangarse en la recta final del partido, tirando de la vieja guardia con Haridian, Mela y Tiddara como protagonistas, al tiempo que Ana Belén Palomino salvaba a su equipo en dos lanzamientos desde los 7 metros que le daban el aire necesario para contrarrestar los intentos de su rival de dar una sorpresa que finalmente no llegaría, cerrando Andrea Roda el marcador tras recuperarse de un golpe sufrido en la primera parte, colocando el definitivo 26-29 que reflejaba lo vivido esta noche sobre la pista cordobesa.