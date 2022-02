El Rocasa Gran Canaria consigue la victoria ante el Morvedre

El encuentro en el Antonio Moreno de Telde empezó con muchísima igualdad, con ambos conjuntos intercambiando goles y buenas defensas en los primeros compases de partido. Rocasa y Morvedre se jugaban mucho en este encuentro y eso se notó en los primeros minutos de juego con los 2 equipos tanteándose (4-4).



Sin embargo, un balón interior a Alba Spugnini forzó que llegaran los dos primeros minutos en superioridad para las locales y no los desaprovecharon. Mizuki y Melania Falcón con dos rápidos goles provocaron en el ecuador de la primera parte la primera ventaja canaria (9-5). No se lo pensó dos veces Vicent Josep y paró el parcial abierto de 5-1 de las grancanarias con un tiempo muerto.



Tras el parón, las valencianas salieron más intensas en defensa, pero la calidad ofensiva de las canarias seguía manteniendo la diferencia en el luminoso. Además, cuando se entraba en los últimos 10 minutos de la primera mitad, una acertada Melania Falcón desde la esquina y una gran jugada individual de Mizuki Hosoe colocaban la máxima renta en el marcador (14-7).



En el último minuto de juego, las de Sagunto apretaban para acercarse, pero una enorme defensa grancanaria hizo que las locales se fueran a vestuarios con una merecida ventaja en el electrónico (15-9).

La segunda parte empezó con muchas pérdidas de balón, ningún equipo lo aprovechó porque el luminoso no se movió. No obstante, volvía a aparecer la figura de Alba Spugnini en ataque. La tinerfeña forzaba una nueva expulsión y un 7 metros que Sayna Mbengue se encargaría de enviar a la red para colocar otra vez la máxima diferencia (17-10).



El conjunto peninsular seguía remando para conseguir anotar, pero la solidez defensiva del Rocasa Gran Canaria fue magnifica durante todo el choque. Además, las locales veían puerta con mucha facilidad y seguían ampliando la distancia en el luminoso (25-16). El entrenador visitante paraba el choque buscando una reacción de su equipo ante un Rocasa que seguía muy intenso en defensa.



Sin embargo, la reacción no llegó y las teldenses no bajaron el nivel en ambas áreas en ningún momento. Una enorme Vasiliki Gkatziou desde la esquina con 7 goles y una acertada Kata Pavlovic desde los 7 metros seguían deleitando a la afición local (31-19).



Además, en los últimos minutos del encuentro, Robert Cuesta dio entrada a Andrea Suárez que realizó dos paradas de mérito y a Yanire Torres, que desde la esquina puso el broche final al partido con un gran gol en el último segundo (34-22).