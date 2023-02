El Rocasa Gran Canaria consigue la victoria ante el Elche

El partido estuvo muy igualado durante todo el primer tiempo, con alternativas en el marcador que no superaron los dos goles. Cada vez que el Rocasa parecía tomar cierta ventaja, el Balonmano Elche ofrecía la réplica para volver a igualar el partido y hasta en dos ocasiones liderar la contienda.

La primera ventaja de dos goles para las visitantes llegó a cuatro minutos para el descanso. Las dudas y los nervios volvían a hacer acto de presencia en el Antonio Moreno. Pero lo peor estaba a punto de llegar. Almudena Rodríguez, en una desafortunada acción en ataque, caía lesionada con ostensibles gestos de dolor en su rodilla. La internacional amarilla, que no pudo abandonar la pista por su propio pie, no volvería más al terreno de juego. En las próximas horas se conocerá el alcance de una lesión que no pinta bien.