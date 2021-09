El Rocasa Gran Canaria comienza la temporada con victoria

Un debut con buen sabor de boca. El Rocasa Gran Canaria colocó la primera victoria de la temporada en su casillero después de doblegar a un BM Morvedre que no pudo frenar los contraataques amarillos. Las chicas de Robert Cuesta, que debutaba de manera oficial con las insulares, alargaron las buenas sensaciones de la pretemporada para empezar la Liga Guerreras Iberdrola dejando claro qué tipo de equipo quieren ser a lo largo de este curso. Aunque, eso sí, tuvieron que trabajar.



La importancia de un buen arranque se hacía fundamental para un Rocasa que estrenaba con fuego real su proyecto. De ese modo, las amarillas quisieron poner la directa desde el inicio y consiguieron cierta distancia en el marcador gracias a un gol de Alba Spugnini al culminar una contra (1-3). Pese a ello, las imprecisiones se fueron convirtiendo en protagonistas con Silvia Navarro muy certara defendiendo su meta, algo que mantuvo a Morvedre un punto por detrás en esos instantes iniciales.



El choque se mantuvo en esos primeros 10 minutos con ambos equipos tratando de encontrar regularidad para estar más cómodas. De hecho, una inferioridad numérica de las saguntinas no sería aprovechada por las chicas de Robert Cuesta todo lo que les hubiera gustado. Sin embargo, las teldenses lograron un pequeño break gracias a un parcial de 0-3 en el que los contraataques fueron un denominador común.



Entonces, le tocó a Morverdre parar el partido porque la defensa del Rocasa había subido enteros con claridad. Las insulares estaban de dulce, en un momento donde sí estaban dominando el partido con mano de hierro. En ese sentido, el parcial se fue hasta un 0-6 que consiguieron romper las valencianas desde los 7 metros gracias a un gol de la argentina Benedetti que corregía un poco la situación (4-10).



Con un ritmo muy alto, el Rocasa siguió y siguió haciendo más hueco en el marcador. La velocidad de las canarias elevaron mucho el listón del partido, un aspecto que se pudo notar en ambos lados de la pista. Por un lado, la defensa se movía con mucha agresividad y anticipación, mientras que en ataque la movilidad y la facilidad para culminar contras imponían el criterio visitante con bastante claridad.



Con ese guion de partido, las de Telde lograron una buena ventaja que ir manejando con el paso de los minutos. El dominio era claro y se reflejaba en aspectos como un golazo de Pavlovic con el que se cerraría, para el Rocasa, una primera parte de menos a más. Aun así, el Morvedre no tiró en ningún momento la toalla y persistió en su intento de recotar distancias antes del descanso (10-17).



Tras el paso por vestuarios el Morvedre encontró su mejor versión. Las valencianas hicieron una buena salida y Robert Cuesta tuvo que solicitar un tiempo muerto. Una vez se recompusieron las ideas, el Rocasa volvió a salir a toda velocidad y reencontró el camino que tan bien la había ido en la primera parte. Aun así, el cuadro local sí que fue capaz de estar un poco más regular que en el primer tiempo.



No obstante, el Rocasa Gran Canaria no quiso concesiones. Desde que fue capaz de solucionar sus problemas en el inicio, el encuentro cayó de su lado nuevamente. Las amarillas intentaron contraatacar y seguir dentro de ese ritmo que tan bien les había venido. Por momentos lo conseguía y logró aumentar un poco más su ventaja gracias también a la buena actuación bajo palos de una gran Silvia Navarro (18-27).



El paso de los minutos dejó algún susto como el que sufrió María González, que salió cojeando tras un fuerte golpe. Eso sucedió en un momento donde el Morvedre se iba quedando sin tiempo para una última oportunidad de meterse en el partido, algo en lo que Cati Benedetti estaba sumando mucho con sus goles desde los 7 metros. Con ese escenario, el Rocasa jugaba con tranquilidad y no sufría mucho.



De esa manera, el partido murió con la victoria volando directamente hacia la isla de Gran Canaria. El Rocasa consiguió comandar el choque tanto en sensaciones como en nivel de juego, marcando punto por punto el guion que querían para lograr sumar el primer triunfo del curso. Morvedre peleó hasta el final, pero no fue suficiente para aguar la fiesta del debut oficial de Robert Cuesta como técnico amarillo (24-32).