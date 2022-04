El Rocasa Gran Canaria se clasifica para la final de la EHF European Cup

La concentración de las teldenses en el inicio del partido les dio la oportunidad de poner tierra de por medio rápidamente. María Gomes y Mela Falcón abrieron brecha y hueco ayudadas por una Silvia Navarro muy certera (2-0). Sin embargo, el partido fue igualándose con el paso de los minutos. El Galychanka endureció su defensa y también encontró el camino a la portería, por lo que las sensaciones eran similares a las del primer partido celebrado en la ciudad checa de Hódonin el sábado pasado.



Las inferioridades numéricas de las ucranianas le dieron al Rocasa la opción de irse adueñando algo más del choque, algo en lo que Kata Pavlovic sobresalió al sumar 3 goles seguidos que ampliaban un poco más la ventaja (6-2). El conjunto de Vitaly Andronov siguió peleando pese a todo, tratando de mantenerse cerca siempre de las grancanarias. Gracias a un parcial de 0-2 volvieron a recortar distancias tras una nueva estirada por parte de las de Robert Cuesta. Aun así, el dominio era insular.



No obstante, el Galychanka siempre fue capaz de aguantar las embestidas canarias y su ritmo goleador no descendió. De esa manera, aupadas también por una buena defensa, pusieron en aprietos a un Rocasa al que, en varios momentos, les costó encontrar huecos para anotar. A partir de ahí, los dos equipos entraron en un intercambio de goles de alta tensión debido a que el resultado del partido de ida había sido demasiado corto. Cada error se pagaba carísimo (13-12).



En el tramo final de la primera mitad, el Rocasa volvió a dar con la tecla y se alejó en el marcador para tomar algo de respiro. Pese a todo, las ucranianas continuaron pegadas y todo podía pasar en la segunda mitad. Quedaba aún por jugar (18-15).

En el final de la primera mitad y el inicio de la segunda, el Rocasa no terminó de aprovechar la doble inferioridad numérica de un Galychanka. Estaba claro que no iba a ser un partido nada fácil, pero las isleñas pusieron de su parte para poder encontrar el camino a la final. Mela Falcón con dos golazos le dio entonces a las teldenses la máxima ventaja del partido tras unos primeros minutos con alguna duda. La fuerza de las locales se hizo notar (21-16).



Una gran defensa del Rocasa acabó entonces en una contra que Mela Falcón, que estaba muy enchufada, convirtió para seguir alargando, ahora sí, las buenas sensaciones de las de Robert Cuesta. El parcial de arranque de este segundo tiempo alcanzó el 5-1 y las teldenses volaron sobre la pista, marcando distancias y siendo capaces de estar bastante cómodas. La fluidez ofensiva daba sus frutos y el Rocasa estaba jugando a un grandísimo nivel. Andronov tuvo que pararlo (25-17).



La buena sintonía en ambos lados de la pista era más que evidente. A las canarias les había llegado el momento de inspiración y supieron aprovecharlo. El Galychanka estaba medio noqueado, como si de un combate de boxeo se tratase, y ahora le costaba reaccionar con todas las de la ley. Aun así, las ucranianas no bajaron los brazos y lucharon por meterse en el partido gracias a un buen parcial (27-21), por lo que no estaba todo dicho y el Rocasa no podía dejar de remar en busca de la final.