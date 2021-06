El Rocasa ata la continuidad de Sayna Mbengue

Tras su llegada al Rocasa Gran Canaria en la temporada 2015 - 2016 procedente del Romade, Sayna no ha dejado de crecer como jugadora, siendo una de las principales referencias ofensivas del equipo, dotada de unas condiciones innatas para la práctica del balonmano, con un disparo letal de larga distancia, con una envergadura y una movilidad que la convierten en una de las laterales derechos más desequilibrantes de la Liga Guerreras Iberdrola.

La internacional grancanaria es optimista con este nuevo reto que se abre para la próxima temporada. ""Considero que todavía tengo muchas cosas positivas que aportarle al Rocasa y mis expectativas son muy altas de cara a la temporada que viene con el equipo. Estoy convencida de que las cosas nos pueden salir mejor de lo que nos han salido esta temporada", indicó.

La jugadora isleña valora positivamente la nueva etapa que se abre con la presencia de Robert Cuesta en el organigrama técnico. "De cara a la temporada que viene a nivel particular espero mejorar con mucho trabajo. Con Robert pienso que vamos a mejorar bastante y que vamos a poder pelear hasta el final en todas las competiciones. Este último año nos quedamos con la espinita clavada de no poder llevarnos el título en ninguna competición, pero creo que nuestras expectativas para la próxima temporada son buenas y que contamos con mimbres suficientes para hacer una buena temporada", subrayó.

La grave lesión en su rodilla en la temporada 2019 - 2020, la dejaron fuera del equipo prácticamente todo el curso, agravándose la situación por el confinamiento que retrasó su recuperación; problemas que la grancanaria superó con trabajo y esfuerzo, logrando ir de menos a más la pasada campaña, en la que por momentos se pudo volver a vislumbrar su mejor versión, cerrando la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola con 24 partidos disputados en los que anotó 62 goles.

El Rocasa Gran Canaria se asegura con su renovación la permanencia durante al menos una temporada más de una jugadora diferente, capaz de marcar las diferencias en cualquier partido y que a sus 22 años está preparada para ser uno de los pilares del nuevo proyecto teldense en el que el equipo volverá a pelear por todos los títulos en juego.