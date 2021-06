Robert Cuesta: "Vengo con muchas ganas de trabajar y de sumar al nuevo proyecto del Rocasa Gran Canaria"

Robert Cuesta, entrenador del Rocasa Gran Canaria, explicó los objetivos del equipo de cara a la próxima temporada. El técnico del conjunto teldense señaló que "la máxima que debemos de tener la temporada que viene es la de querer ser cada día mejores que el día anterior. Si mantenemos este objetivo seremos un equipo peligroso, que competirá todos los partidos. En el momento en el que no tengamos esa hambre de querer mejorar será cuando habrá el peligro de que aparezcan los problemas".

En relación a la campaña 2021-2022, Robert Cuesta indicó que "mi equipo de trabajo para esta temporada lo tenemos ya bastante perfilado. Desde el primer momento el club me ha abierto las puertas y me ha puesto todas las facilidades del mundo. He mantenido una reunión con gran parte del cuerpo técnico, aunque no todos han podido venir, pero si que hemos tenido la oportunidad de tener esa primera toma de contacto que creo que ha sido muy positiva".

Además, el entrenador del equipo grancanario afirmó que "todos tenemos muchas ganas de que el balón comience a rodar, siendo conscientes de que necesitamos desconectar y tomarnos unas vacaciones. El club lleva tiempo trabajando en reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada y sin duda alguna las jugadoras que se incorporen al equipo vienen a sumar. Vienen jugadoras expertas y jóvenes también, con la idea de sumar en este nuevo proyecto del Rocasa Gran Canaria"