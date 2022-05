Robert Cuesta, entrenador del Rocasa Gran Canaria: "Ha sido un partido muy bueno a nivel defensivo"

Robert Cuesta analizó la victoria en el partido de ida de la final de la EHF European Cup. El entrenador del Rocasa Gran Canaaria señaló que "creo que defensivamente el equipo ha estado a un magnífico nivel, no hemos dejado que se sintieran cómodas y se ha notado. Ellas también han estado a un gran nivel defensivo, ha sido un partido muy bueno a nivel defensivo por parte de ambos equipos".

Además, Robert Cuesta indicó que "la clave ha sido la defensa. Ahora, en Málaga no tenemos que especular. No tenemos que ir a especular, tenemos que ir a hacer nuestro partido, son 60 minutos y hay que ir a ganar. No podemos especular con nada".

El técnico del conjunto teldense afirmó que "hoy me quedó con la afición, en momentos difíciles que hemos tenido, nos han levantado. Nos han llevado en volandas durante los 60 minutos de partido".