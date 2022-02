Robert Cuesta, entrenador del Rocasa Gran Canaria: "No hemos estado en ningún momento del partido"

Robert Cuesta analizó la derrota ante el Bera Bera. El entrenador del Rocasa Gran Canaria indicó que "la valoración del partido solo puede ser mala, no hemos estado en ningún momento del partido y este no es el camino a seguir".



En relación al partido, Robert Cuesta señaló que "sabíamos que una pérdida era darle un regalo a Bera Bera en forma de contraataque y hoy hemos tenido 19 pérdidas que les han permitido correr. El gran problema hoy ha sido de la forma en que se han generado esas pérdidas, porque puedes perder balones por la presión que está realizando el otro equipo, pero hoy muchas de esas pérdidas han venido de errores de concentración y eso es algo que no se puede permitir. Teníamos que tener claro qué es lo que íbamos a encontrarnos y lo sabíamos".



También comentó el técnico del conjunto grancanario que "es importante que esta noche nos duela la derrota, no podemos pasar de página ahora mismo, tenemos que mirarnos todas el ombligo, ver que es lo que hemos hecho mal, que han sido muchas cosas y cuando empecemos a trabajar ya pensaremos en lo próximo que nos viene, que todavía queda mucha liga".