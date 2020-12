Rober, jugador de la UD Las Palmas: "Tenemos un gran equipo para luchar con cualquiera"

La Unión Deportiva Las Palmas realizó, en la mañana de hoy, el último entreno del año en el Estadio Gran Canaria. A la conclusión del mismo, Rober, atendió a los medios de comunicación de forma telemática. El atacante amarillo, señaló "los resultados negativos afectaron al equipo. Cuando empecemos a ganar se volverá a ver al mismo equipo del comienzo de temporada. Tenemos un vestuario muy unido y desde que regresen a los lesionados seremos más competitivos. Los mejores fichajes los tenemos en casa", resaltó.

"A nivel personal aquí estoy muy a gusto. Vine para jugar y tener minutos, lo estoy haciendo. Intento aprovechar cada oportunidad que me da el míster para seguir creciendo y mejorando", señaló. A nivel de grupo resaltó, "tenemos un gran equipo para luchar con cualquiera. No le tenemos miedo a nadie y no nos sentimos inferiores. Hemos vuelto con muchas ganas tras el parón y creemos que estamos preparados para hacer un gran año. Por ello ya estamos trabajando diferentes fórmulas para hacerle daño al Espanyol". Rober González, ante la vuelta de los lesionados y el regreso de Araujo, señaló, "esos van a ser nuestros mejores fichajes. Sergio Araujo es un gran jugador que nos aporta mucho, me encuentro bien jugando con él, baja el balón, hace jugar a los demás, nos ayuda a todas con la intensidad que le mete", finalizó.