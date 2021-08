Raúl Navas: "Hay un grupo fantástico en Las Palmas y desde el primer momento me he sentido muy bien"

Raúl Navas analizó la actualidad de la UD Las Palmas y habló sobre el partido ante el Girona. El central del conjunto grancanario señaló que "es un partido muy exigente en el que debemos dar el 200%, el Girona es un equipo que lleva años haciendo las cosas muy bien, estuvo a punto de ascender y ha comenzado con victoria. Es un equipo muy fuerte atrás con jugadores como Bernardo y Juanpe, y uno de los máximos goleadores como Stuani, tienen mucha calidad y verticalidad, estamos entrenando para contrarrestarlos".

Sobre su debut en partido oficial con el cuadro isleño indicó que "me sentí muy a gusto durante el partido, poco a poco todos los equipos van a ir cogiendo carga y creo que el pico de estar bien físicamente llegará en octubre". Además, Navas que se encuentra muy contento en el equipo, y comentó que " hay un grupo fantástico y desde el primer momento me he sentido muy bien" .

También valoró el primer partido de la campaña ante el Real Valladolid, y afirmó que "el equipo se desgastó, es un rival muy exigente pero todo lo que hemos trabajado en pretemporada se vio reflejado en el campo. Logramos un buen punto, ellos han mantenido a la plantilla que tenían en Primera y el empate nos refuerza".