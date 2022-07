El presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, confirmó que el internacional español, finalmente, no jugará en la entidad grancanaria la próxima temporada: “Cesc Fábregas no vendrá a la UD. Fue un lujo estar tres semanas negociando con él. Estaba todo muy avanzado y me desplacé a Barcelona para una reunión con el jugador. Él lo tenía muy claro, no había mejor oferta deportiva que la nuestra".

El máximo rector amarillo recordó que “siempre he sido franco, nuestras posibilidades reales respecto al otro equipo eran pocas. Ha sido una experiencia muy buena porque un campeón del mundo ha demostrado ser profesional y de palabra”

Ramírez, sin embargo, avivó la ilusión de la afición al asegurar que “si no cambia nada la próxima semana se hará oficial el fichaje de Vitolo”, al tiempo que avanzó que la plantilla se completará con tres jugadores ofensivos: “Nos falta un extremo y dos delanteros, es en lo que se está trabajando”, señaló.

Asimismo, comentó que “la idea es que entre 6 y 7 jugadores de la actual plantilla no continúen en el equipo. La dirección deportiva y el entrenador entienden que la plantilla debe ser de 25 jugadores”.

Por último, y en relación a la candidatura de Gran Canaria para ser sede del Mundial 2030, apuntó que “una de las cosas que piden es tener tres campos de fútbol de césped natural, nosotros invertiríamos de nuestros recursos unos 30 millones con la ampliación de la Ciudad Deportiva”.

La entidad amarilla cuenta ya con 11.345 abonados en el día en el que se abre el plazo para nuevos abonados, mientras que en el plano deportivo se ha confirmado la celebración de un partido amistoso ante el RCD Español el próximo viernes, 22 de julio, a las 18:00 horas.