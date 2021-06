Rafa Nadal a Carla Suárez: "También eres una campeona fuera de la pista"

El tenista español Rafael Nadal, número tres del mundo y vencedor de un total de 20 Grand Slams, felicitó a su compatriota Carla Suárez por su regreso a las pistas este martes en el torneo francés de Roland Garros después de recuperarse de un cáncer y consideró que la jugadora ha demostrado ser una campeona fuera y dentro de las pistas.

Rafa Nadal le envió un mensaje de ánimo a la tenista grancanaria, y señala que "solo quería felicitarte por la actitud y por todo lo que has transmitido durante estos meses tan complicados que seguro que has vivido. Eres una campeona, ya lo eras en la pista, pero ahora lo has demostrado que también que lo eres fuera de la pista".

Tras recuperarse de un linfoma de Hodgkin, la tenista grancanaria Carla Suárez ha estado entrenando en las últimas semanas para competir en el torneo de Roland Garros en París . Carla señaló que "me hace una ilusión tremenda poder participar en Roland Garros. He estado trabajando en estos últimos meses para darme la oportunidad de competir una última vez en la tierra batida de París". Actualmente, a sus 32 años, se encuentra contenta y motivada. La tenista española llegó a estar en el sexto lugar del ranking mundial.