Rafa Mujica, jugador de la UD Las Palmas: "Vengo con muchísima ilusión"

La UD Las Palmas llevó a cabo la presentación de Rafa Mujica, cedido en el conjunto grancanario hasta final de temporada. El fútbolista grancanario señaló "esde que surgió la posibilidad de estar aquí, no lo pensé. Era una oportunidad que no podía dejar escapar. Tengo muchas ganas de conocer a los jugadores y estar junto a ellos; además de estar al lado de jugadores como Jesé o Araujo, hace que pueda aprender mucho. Vengo con mucha ilusión y humildad, además confío en mi trabajo para poder ayudar al equipo. En el plano individual no me marco un objetivo de goles, lo que busco es dar el 100% de mi. A nivel del equipo el objetivo marcado es alcanzar los 50 puntos, es decir la permanencia, una vez que los alcancemos, tenemos licencia para soñar".

Rafa Mujica afirmó "los malos momentos siempre sirven para aprender, me han servido para ser ahora mismo más fuerte. El fútbol puede cambiar de un año para otro y de todo hay que sacar el máximo provecho, y sobre todo aprender. Desde que me fui hasta ahora he mejorado, pero me quiero centrar en el día a día y en el trabajo".