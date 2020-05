Rabaseda, jugador del Herbalife Gran Canaria: "Hay que intentar llegar lo mejor posible, mental y físicamente"

El alero del Herbalife Gran Canaria, Xavi Rabaseda, analizó los primeros días de entrenamientos. El jugador del conjunto amarillo indicó "hay que intentar llegar lo mejor posible, mental y físicamente. Si se va a poder, no lo sé, es la primera vez que nos enfrentamos a una situación así, tanto la ACB como organización como los jugadores. Al final, venimos de estar dos meses parados y empezar a competir en un mes es complicado. Creo que todo el mundo va a poner todo de su parte para que así sea. Al final, hay que ir con cuidado, estamos a punto de acabar la temporada, hay muchos jugadores sin contrato para la siguiente temporada y una lesión complicada ahora al final sería perjudicial para el jugador y hay que ir con cuidado".

También añadió Rabaseda "el ritmo es mucho más lento hasta el momento, y además que creo que durante el verano más del 50% entrenamos o intentamos mantenernos en forma. Ahora nos encontramos en un punto como este, hemos estado dos meses haciendo cosas, pero muy limitados y es casi como no haber hecho nada. Yo, los dos o tres primeros días que fui a correr por la calle cuando teníamos permiso, acabé muy mal físicamente. Me encontraba muy mal, esta semana ya me encuentro mejor, pero creo la condición física va a ser difícil cogerla tan rápido como en pretemporada, que ya venimos un poco preparados".