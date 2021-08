Quique Setién confirma que la UD Las Palmas contactó con él hace unos meses para volver

Quique Setién analiza en una entrevista en Jot Down su trayectoria en los últimos años, habla sobre su presente y futuro, y también valora su etapa en la UD Las Palmas. En relación a su etapa en la isla, Setién señaló que "en Las Palmas estuve muy a gusto. Al principio, me costó un poco porque llegué con la temporada empezada y había muchas cosas que no se identificaban con mi manera de ser y con mi manera de hacer las cosas, así que costó, pero, bueno, lo conseguimos enseguida: el equipo empezó a jugar bien, empezaron a tomar protagonismo muchos jugadores".

Además, Quique Setién confirma que la UD Las Palmas lo llamó hace algún tiempo para volver al club, pero que "el presidente es un hombre complicado. De hecho, yo me marcho por él, y ahora me ha llamado para volver, hace cuatro o cinco meses".

Sobre los finales de temporada del equipo, Setién también señala en Jot Down que "lo de acabar mal las temporadas era sistemático en el equipo. No era cosa mía, sino de todos los entrenadores. Yo intentaba mantener el rigor, la disciplina, hacer las mismas cosas…Lo que pasa es que la mentalidad del jugador canario hay que entenderla y no es fácil, hay que aceptar un montón de cosas para sacarles rendimiento porque no son chavales que, apretándoles, vayas a conseguir que te den lo mejor de sí mismos".